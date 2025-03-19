Купувати чи ігнорувати

Забігаючи наперед, можна сказати, що відгуки на Assassin's Creed Shadows здебільшого позитивні. Хоча оцінки мне ідеальні, більшість рецензентів кажуть, що отримали задоволення від нової частини. Вони також зазначили, що Shadows набагато краща, ніж Mirage, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Gamer.

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Зараз на Open Critic гра має середній бал на рівні 81, а на Metacritic – 82 бали. Це розміщує її між першою грою Assassin's Creed та Valhalla.

Ось що критики говорять про цю довгоочікувану подорож у феодальну Японію:

Видання The Gamer поставило грі 4 бали з 5, описавши її як "повернення до форми", яке нарешті змусило знову зацікавитися серією. Автор Джордж Фостер хвалить персонажів Ясуке та Наое, але разом із тим критикує повторюваність, яка є поширеним недоліком в іграх Ubisoft.

У Game Rant поставили оцінку 9 з 10, зазначивши, що гра нарешті схожа на стару формулу Ubisoft, яку ми всі так любимо. Автор огляду Метт Кароглу каже, що Shadows є однією з найбільш "приголомшливих і деталізованих" у серії. Він також каже, що нова частина перевершила Odyssey і Black Flag, додаючи, що проходження займає близько 40 годин.

Але є й низька оцінка. Ітан Крігер з DualShockers поставив Shadows 5,5 бала з 10 можливих. Йому не сподобався геймплей, "безглуздий" наратив і "відсутність інновацій".

Assassin's Creed Shadows – це роздута колекція нецікавих квестів, які швидко перетворюються на повторювану, нудну м'ясорубку. Майбутні випуски Assassin's Creed повинні бути інноваційними, а не черговим переспівом ігор, в які ми вже грали в різних локаціях. Існують інші ігри з відкритим світом у схожих декораціях, які набагато більш варті вашого часу,

– сказав обурений Ітан Крігер.

Гра стане доступна для запуску вже завтра, і тоді ми отримаємо більше оцінок та відгуків, які надійдуть від користувачів. Shadows уже можна попередньо завантажити.