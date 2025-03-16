Стало відомо, що аби запустити Assassin's Creed Shadows у Steam геймерам не потрібно буде встановлювати програму Ubisoft Connect, але все не так просто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Рух в правильному напрямку

День виходу нової частини відомої франшизи Ubisoft невпинно наближається, а розробники повідомляють все більше інформації про гру.

У нещодавній сесії QA вони відповіли на популярне запитання шанувальників про те, чи потрібна буде для запуску AC Shadows через Steam програма Ubisoft Connect.

Це було стандартною вимогою для ігор Ubisoft протягом багатьох років, але не подобалося абсолютній більшості геймерів, які вважають, що встановлювати ще один додатковий "лаунчер" – це беззмістовна трата часу та ресурсів ПК.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Виявилося, що з виходом Shadows студія дещо змінить свій підхід. Ubisoft підтвердили, що для гри у новинку через Steam не потрібно буде встановлювати Connect, однак потрібно "прив'язати свій обліковий запис Ubisoft Connect до Steam", а спрощена версія "лаунчера" вже буде вбудована в саму гру.

Звісно, це не повна перемога геймерів над набридливою умовою, але вже рух у правильному напрямку, що не може не тішити.

Нагадаємо, що реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня для ПК, PS5 та Xbox Series X|S.