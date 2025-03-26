Как все было

Началось с того, что Илон Маск раскритиковал популярного блогера Хасана Пайкера за трансляцию игры Assassin's Creed Shadows, рассказывает 24 Канал.

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Хасан – мошенник. Правильнее сказать – продажный. Объективно он рекламирует ужасную игру лишь ради денег,"

– написал Маск.

В ответ на это официальный аккаунт Assassin's Creed в Twitter резко отреагировал:

Это тебе сказали те, кто играют за тебя в Path of Exile 2?



Перепалка Маска и официальной страницы игры / Скриншот 24 Канала

Этот комментарий намекнул на недавний скандал, когда стало известно, что Илон Маск платит людям, чтобы они играли вместо него в сложные видеоигры, в частности Path of Exile 2, позволяя ему выдавать себя за профессионального игрока.

Твит Assassin's Creed набрал значительную популярность в сети и вызвал волну одобрения среди геймеров, некоторые даже заявили, что теперь готовы приобрести игру. Повлияет ли эта ситуация на продажи, пока неизвестно, однако она привлекла дополнительное внимание к Assassin's Creed Shadows.

Как дела у игры?

А тем временем Assassin's Creed Shadows стала очередным успешным релизом франшизы, собрав миллионы игроков менее чем за неделю после выхода. Студия даже отметила, что это самый успешный релиз в серии. Однако игра также вызвала споры, в частности из-за выбора одного из главных героев – Ясуке, темнокожего самурая.

Несмотря на то, что персонаж имеет исторический прототип, его присутствие в игре вызвало дискуссии относительно "исторической точности", хотя серия Assassin's Creed всегда была исторической выдумкой с большим количеством творческих изменений.