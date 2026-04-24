Усі майбутні ігри Assassin's Creed: які проєкти ми чекаємо найближчими роками

Франшиза про протистояння ассасинів і тамплієрів готується до масштабного розширення. Компанія Ubisoft працює над кількома амбітними проєктами, що охоплюють різні історичні епохи та платформи. Попереду на гравців чекають як класичні пригоди, так і експериментальні формати в ігровому всесвіті.

Найближчим великим релізом, на який орієнтуються фанати, стане оновлення легендарної піратської пригоди. Гра під назвою Assassin's Creed Black Flag Resynced має офіційну дату виходу – 9 липня 2026 року. Проєкт розробляється студією Ubisoft Singapore для персональних комп'ютерів, а також консолей PlayStation 5 та Xbox Series X, пише 24 Канал.

Це не просто косметичне покращення, а повноцінне переосмислення подорожі Едварда Кенвея на базі найсучаснішого рушія Anvil. Розробники обіцяють значні візуальні оновлення, перероблену систему освітлення та впровадження нової динамічної системи погоди.

Важливо зазначити, що оновлена версія Black Flag не буде містити рольових елементів, властивих останнім частинам серії, і зосередиться на класичному ігровому процесі. Гравців чекають змінені бойові механіки, перероблені місії та абсолютно нові сюжетні лінії, які доповнять оригінальну історію 2013 року.

Цікаво, що розробку очолює та сама студія, яка працювала над морським екшеном Skull & Bones. Незважаючи на масштабні оновлення, проєкт не матиме багатокористувацького режиму чи додаткового завантажуваного контенту (DLC).

Паралельно з консольними проєктами Ubisoft активно освоює мобільний ринок. Проєкт під назвою Assassin's Creed Jade стане першою повноцінною грою серії з відкритим світом для пристроїв на базі Android та iOS. Сюжет перенесе гравців у стародавній Китай 215 року до нашої ери.

Однією з головних особливостей стане можливість вперше в історії франшизи створити власного ассасина з нуля. Розробники адаптують фірмовий паркур навіть для Великої китайської стіни, оптимізуючи керування під сенсорні екрани.

Хоча точна дата виходу ще не оголошена, гра вже змінила кодову назву на офіційну та готується до релізу.

Для поціновувачів похмурої атмосфери готується Assassin's Creed Codename Hexe. Цей проєкт позиціонується як дуже незвичайна гра, що відрізняється від усього, що серія пропонувала раніше. Виробництвом керує Клінт Гокінг, відомий роботою над Watch Dogs Legion, а розробку веде студія в Монреалі.

Передбачається, що події розгортатимуться в Європі 16 століття під час полювання на відьом. Це може бути експериментальна рольова гра з елементами містики, що стане новим флагманом серії.

Крім того, Ubisoft повертає у всесвіт Ассасинів мультиплеєр. Проєкт під кодовою назвою Assassin's Creed Invictus розробляється як окремий багатокористувацький досвід. Це стане довгоочікуваним поверненням онлайн-режимів, яких не було в іграх серії вже близько десяти років.

Також триває співпраця з платформою Netflix, яка включає не лише серіал, а й розробку ексклюзивної мобільної гри для передплатників сервісу. Над серіалом працюють виконавчі продюсери, відомі за такими шоу як "Світ Дикого Заходу" та "Halo". Хоча деталі цих проєктів поки що тримаються в секреті, вони підтверджують стратегію компанії на розширення бренду за межі традиційного геймінгу.