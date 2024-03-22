Персонажі Baldur's Gate 3 – це один з визначальних факторів успіху проєкту. Їхня харизма, історії та гумор зробили проєкт Larian Studios найкращою грою 2023 року, однак цікаво дізнатися, що деякі з них могли виглядати зовсім інакше.

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BG 3 перебувала у розробці довгих 6 років (3 з яких у ранньому доступі) і за цей час було випробувано чимало концептів та прототипів, зокрема й щодо героїв гри.

Так нещодавно один з керівників студії – Свен Вінке, виступив на Game Developers Conference 2024 та продемонстрував широкому загалу як виглядала одна з ранніх версій імпозантного вампіра Астаріона.

Шанувальники гри були здивовані, дізнавшись, що їхній улюблений блідошкірий, біловолосий високий ельф міг стати бісином із жовтими очима та темним волоссям.

Рання версія Астаріона

Рання версія Астаріона / Фото Larian Studios / IGN

Вінке не повідомив, коли саме було вирішено, що Астаріон буде ельфом, яким його знають усі сьогодні, але, враховуючи, наскільки важлива раса персонажа для його історії, зміни, мабуть, відбулися десь у перші роки розробки.

З огляду на те, що Baldur's Gate 3 створювалася досить довго, то існує велика ймовірність, що й інші герої проєкту мають власні альтернативні версії, що кардинально відрізняються від тих, які геймери побачили у 2023 році.

Тож цілком можливо, що колись Свен Вінке поділиться з шанувальниками гри ранніми версіями інших персонажів проєкту.