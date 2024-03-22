Персонажі Baldur's Gate 3 – це один з визначальних факторів успіху проєкту. Їхня харизма, історії та гумор зробили проєкт Larian Studios найкращою грою 2023 року, однак цікаво дізнатися, що деякі з них могли виглядати зовсім інакше.

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BG 3 перебувала у розробці довгих 6 років (3 з яких у ранньому доступі) і за цей час було випробувано чимало концептів та прототипів, зокрема й щодо героїв гри.

Так нещодавно один з керівників студії – Свен Вінке, виступив на Game Developers Conference 2024 та продемонстрував широкому загалу як виглядала одна з ранніх версій імпозантного вампіра Астаріона.

Шанувальники гри були здивовані, дізнавшись, що їхній улюблений блідошкірий, біловолосий високий ельф міг стати бісином із жовтими очима та темним волоссям.

Рання версія Астаріона / Фото Larian Studios / IGN

Вінке не повідомив, коли саме було вирішено, що Астаріон буде ельфом, яким його знають усі сьогодні, але, враховуючи, наскільки важлива раса персонажа для його історії, зміни, мабуть, відбулися десь у перші роки розробки.

З огляду на те, що Baldur's Gate 3 створювалася досить довго, то існує велика ймовірність, що й інші герої проєкту мають власні альтернативні версії, що кардинально відрізняються від тих, які геймери побачили у 2023 році.

Тож цілком можливо, що колись Свен Вінке поділиться з шанувальниками гри ранніми версіями інших персонажів проєкту.