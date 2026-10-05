На фанатському турнірі зі StarCraft штучний інтелект від OpenAI опинився в невигідному становищі. Замість того, щоб шукати нову тактику, він вирішив піти зовсім іншим шляхом, що здивувало і глядачів, і самого організатора.

Що сталося на турнірі

Програмісти змагаються між собою у створенні ботів для StarCraft уже багато років, і це почалося задовго до нинішнього буму штучного інтелекту. Тепер, коли в OpenAI та Anthropic з'явилися нові великі мовні моделі, фанати створили окрему арену, де ботів, написаних ШІ, зіштовхують між собою, а також із ботами, створеними людьми. Ця арена називається StarSkirmish. Саме там GPT-6 Astra від OpenAI, схоже, посеред турніру змінила стратегію і вирішила обманювати, пише Kotaku.

StarCraft зовсім скоро виповниться 30 років, проте її досі використовують для перевірки можливостей ШІ, причому як сучасних мовних моделей, так і старіших систем на кшталт розробок DeepMind.

Правила такі: кожна модель грає лише за протосів і має одну годину, щоб написати свого бота мовою C++. Після цього боти будують базу, добувають ресурси та воюють на одній із трьох мап. Цього разу найсильнішими учасниками були GPT-6 Astra від OpenAI та Claude Opus 5.5 від Anthropic.

Під час турніру глядачі спостерігали за грою, у якій Claude і GPT змагалися між собою та з ботом Pluto, створеним людиною. За словами тих, хто стежив за матчами, модель OpenAI протягом дня не могла здобути перевагу. І тоді вона зробила те, що у ШІ виходить найкраще: збрехала, обманула та вкрала.

Бот GPT-6 Astra самостійно завантажив і підключив у своєму коді Stardust, бота за протосів, створеного Брюсом Маккензі Нільсеном ще у 2020 році та визнаного одним із найкращих. Таким чином, він зміг отримати перевагу, яка, однак, тривала недовго, бо спостерігачі помітили це.

Організатор турніру Кай Мак-Пітерс повідомив, що відкочує код GPT-6 Astra до попередньої версії, щоб прибрати чуже втручання, і дозволяє моделі продовжити участь.