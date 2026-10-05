Что произошло на турнире

Программисты соревнуются между собой в создании ботов для StarCraft уже много лет, и это началось задолго до нынешнего бума искусственного интеллекта. Теперь, когда в OpenAI и Anthropic появились новые большие языковые модели, фанаты создали отдельную арену, где ботов, написанных ИИ, сталкивают друг с другом, а также с ботами, созданными людьми. Эта арена называется StarSkirmish. Именно там GPT-6 Astra от OpenAI, похоже, в разгар турнира сменила стратегию и решила обманывать, пишет Kotaku.

StarCraft совсем скоро исполнится 30 лет, однако ее до сих пор используют для проверки возможностей ИИ, причем как современных языковых моделей, так и более старых систем, таких как разработки DeepMind.

Правила таковы: каждая модель играет только за протоссов и имеет один час, чтобы написать своего бота на языке C++. После этого боты строят базу, добывают ресурсы и сражаются на одной из трех карт. На этот раз самыми сильными участниками были GPT-6 Astra от OpenAI и Claude Opus 5.5 от Anthropic.

Во время турнира зрители наблюдали за игрой, в которой Claude и GPT соревновались между собой и с ботом Pluto, созданным человеком. По словам тех, кто следил за матчами, модель OpenAI в течение дня не могла добиться преимущества. И тогда она сделала то, что у ИИ получается лучше всего: солгала, обманула и украла.

Бот GPT-6 Astra самостоятельно загрузил и подключил в свой код Stardust – бота за протоссов, созданного Брюсом Маккензи Нильсеном еще в 2020 году и признанного одним из лучших. Таким образом, он смог получить преимущество, которое, однако, продлилось недолго, поскольку наблюдатели заметили это.

Организатор турнира Кай Мак-Питерс сообщил, что откатывает код GPT-6 Astra к предыдущей версии, чтобы устранить постороннее вмешательство, и разрешает модели продолжить участие.