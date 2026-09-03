Новий шлях данського гіганта

Після кількох років жахливих результатів та невдач на кваліфікаціях керівники відомого клубу зважилися на радикальні кроки. Останньою краплею став ганебний виліт з турніру в Кельні, після якого капітан колективу Расмус "HooXi" Нільсен відверто визнав слабкість складу. Тепер данці повністю переписують свою філософію, пише Dust2.

Від загрози банкрутства до нових трансферів

Попри серйозну загрозу банкрутства у 2025 році, коли власники шукали покупця за 2 – 3 мільйони доларів США, клуб знайшов сили для відродження. Раніше данський колектив переслідували невдачі – команда п'ять разів поспіль пропускала головні турніри, зокрема, поступилася українцям із B8 на кваліфікації до BLASTtv Austin Major 2025.

Щоб урятувати бренд, боси клубу відмовилися від історичного правила залучати лише данців, яке діяло від моменту, коли заснували організацію у січні 2016 року. Колишній український тренер NAVI Михайло Благін навіть радив їм підписати литовця Юстінаса Лекавічуса.

Польсько-український дует рятівників

У липні 2026 року керівництво зважилося на історичний крок і найняло першого тренера-іноземця – поляка Філіпа Кубського. Під його керівництвом команда FaZe Clan раніше вигравала престижні трофеї та виходила у фінали кількох мейджорів.

Справжньою сенсацією стало також підписання перформанс-коуча Урсули Клімчак, яка три роки успішно працювала в українському клубі NAVI та допомогла команді виграти чемпіонат світу у Копенгагені.

Її досвід і підтримка допомагали гравцям справлятися з тиском та долати найскладніші емоційні моменти,

– коментував раніше представник організації Natus Vincere.

Нова ставка на молодь

Тепер іменитий клуб відновлює роботу своєї академії Astralis Talent. Очолити молодіжний склад довірили 28-річному британському спеціалісту Томасу Уттінгу, який навесні завершив кар'єру професійного гравця. Раніше він виступав за команду Into The Breach і зумів увійти до вісімки найкращих на BLAST.tv Paris Major 2023.

Хоча імена нових молодих гравців поки тримають у таємниці, відновлення академії чітко вказує на довгострокові плани менеджменту повернути Astralis у світову еліту Counter-Strike 2.