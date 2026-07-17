Крах у Кельні

На турнірі IEM Cologne 2026 Major данський колектив продемонстрував один із найгірших результатів. Виступ на другій стадії змагань завершився для команди швидким вильотом, нагадує 24 Канал.

Це був ганебний спосіб покинути турнір,

– прокоментував тоді капітан команди Расмус HooXi Нільсен.

Єдину перемогу гравці здобули у форматі "найкращий з одного" проти GamerLegion, проте згодом двічі програли, зокрема, поступилися бразильцям із paiN з рахунком 0 – 2. У підсумку Astralis завершила турнір зі статистикою 1 – 3, що стало справжнім шоком для фанатів.

Новий тренерський дует із Польщі

Щоб виправити ситуацію, керівництво клубу пішло на безпрецедентний крок – зміну тренерського складу. Новим наставником команди став поляк Філіп "NEO" Кубський, який замінив на цій посаді Каспера "ruggah" Дюе.

Це призначення стало історичним, оскільки раніше організація ніколи не залучала іноземців до головного тренерства. Кубський має колосальний досвід: за три роки роботи з FaZe Clan він виграв IEM Sydney 2023 та IEM Chengdu, а також виводив підопічних у фінали Мейджорів у Копенгагені, Шанхаї та Будапешті.

Дебют оновленого складу відбудеться вже 21 липня на турнірі BLAST Bounty Summer 2026.

Підкріплення з NAVI

Разом із NEO до Astralis приєдналася Урсула "Xirreth" Клімчак, яка обійняла посаду перформанс-коуча. До цього фахівчиня майже три роки працювала в українській організації NAVI, куди прийшла у жовтні 2023 року після роботи в ENCE.

Разом із "Народженими перемагати" вона здобула головні трофеї – PGL Major Copenhagen 2024 та Esports World Cup 2024. На сайті NAVI офіційно підтвердили її перехід і подякували за високий професіоналізм та енергію.

Її досвід і підтримка допомагали гравцям справлятися з тиском та долати найскладніші емоційні моменти,

– розповіли в організації Natus Vincere.

Тепер Xirreth та NEO мають об'єднати зусилля, щоб вивести Astralis із кризи. Головним завданням нового дуету стане психологічна реабілітація гравців та побудова нової ігрової структури, здатної повернути клуб до світової еліти Counter-Strike.