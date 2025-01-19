Фанати платформера Astro Bot впевнені, що гра може отримати ще більше контенту в майбутніх DLC, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Фанати розгадали нового "бота"

Гра від Asobi стала одним із найбільших релізів 2024 року, захопивши фанатів веселим ігровим процесом та величезною кількістю "фан-сервісу", що віддає шану історії консолей PlayStation.

Схоже, що розмаїття кросоверів оригінальної гри буде лише розширюватися майбутніми доповненнями для проєкту.

Трейлер гри – дивіться відео

Зокрема, бос Arrowhead Studios – Йохан Пілестедт показав у соцмережі X новий постер для Astro Bot, де можна було побачити до цього небачені дизайни ботів. Розробник швидко видалив пост, але інтернет пам'ятає все.

Завдяки зображенню, геймери припустили, що одним з персонажів, який невдовзі поповнить гру від Asobi стане Хейхачі – відомий герой серії файтингів Tekken.

Звичайно, наразі немає жодного офіційного підтвердження про потенційний новий контент для Astro Bot чи будь-яких часових рамок щодо того, коли шанувальники можуть почути більше про доповнення, якщо такі будуть.

Одначе, інцидент точно дає надію на появу нових рівнів та персонажів в одній з найкращих ігор в історії PlayStation.