Найкраща відеогра 2024 року отримає цікавий кросовер в рамках майбутнього доповнення
- Найкраща гра 2024 року, Astro Bot, отримає новий контент з кросовером з відомою серією файтингів.
- Геймери припускають, що новим персонажем у грі може стати Хейхачі з серії Tekken, хоча офіційного підтвердження поки немає.
У мережі з'явилася інформація про те, що найкраща гра 2024 року невдовзі отримає велику порцію нового контенту, серед якої кросовер з відомою серією файтингів.
Фанати платформера Astro Bot впевнені, що гра може отримати ще більше контенту в майбутніх DLC, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.
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Фанати розгадали нового "бота"
Гра від Asobi стала одним із найбільших релізів 2024 року, захопивши фанатів веселим ігровим процесом та величезною кількістю "фан-сервісу", що віддає шану історії консолей PlayStation.
Схоже, що розмаїття кросоверів оригінальної гри буде лише розширюватися майбутніми доповненнями для проєкту.
Трейлер гри – дивіться відео
Зокрема, бос Arrowhead Studios – Йохан Пілестедт показав у соцмережі X новий постер для Astro Bot, де можна було побачити до цього небачені дизайни ботів. Розробник швидко видалив пост, але інтернет пам'ятає все.
Завдяки зображенню, геймери припустили, що одним з персонажів, який невдовзі поповнить гру від Asobi стане Хейхачі – відомий герой серії файтингів Tekken.
Звичайно, наразі немає жодного офіційного підтвердження про потенційний новий контент для Astro Bot чи будь-яких часових рамок щодо того, коли шанувальники можуть почути більше про доповнення, якщо такі будуть.
Одначе, інцидент точно дає надію на появу нових рівнів та персонажів в одній з найкращих ігор в історії PlayStation.