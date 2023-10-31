Avatar: Frontiers of Pandora матиме чотири градації: мінімальна (з AMD RX5700 або Nvidia GTX1070), рекомендована, для ентузіастів та ультра.

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Системні вимоги Avatar: Frontiers of Pandora

Для всіх варіантів потрібно 16 гігабайтів оперативної пам'яті та 90 гігабайтів на SSD-накопичувачі. Для рекомендованого рівня графіки має вистачити AMD Ryzen5 5600x /Intel i5 11600k та AMD RX6700 XT/Nvidia RTX3060.

Для максимально можливого рівня графіки (4К/60 кадрів за секунду) – AMD Ryzen7 5800x3D/ Intel i7 12700k та AMD RX 7900 XTX або Nvidia RTX 4080.

Системні вимоги гри Avatar: Frontiers of Pandora / Зображення Ubisoft

У грі використовуватиметься технологія AMD FSR 2 та FSR 3, щоб гравці мали змогу спробувати знайти баланс між якістю зображення й продуктивністю. Frontiers of Pandora також підтримуватиме DLSS та XeSS. Реліз відбудеться вже 7 грудня 2023 року.

Трейлер гри Avatar: Frontiers of Pandora – дивіться відео