У мережу злили скриншоти геймплею Avatar: Frontiers of Pandora

Кілька скриншотів ігрового процесу з Avatar: Frontiers of Pandora потрапили в Інтернет неофіційно завдяки одному завзятому досліднику даних. Ця розробка з'явилася лише через декілька днів після витоку деяких бонусів до передзамовлення гри.

Це може свідчити про те, що майбутня гра Massive Entertainment та Ubisoft наразі досягає свого цільового вікна випуску, враховуючи те, що розширені замовлення, очевидно, незабаром будуть опубліковані.

Читайте також PIN-UP Foundation забезпечив переселенців Бердянська гуманітарною допомогою

Скриншоти геймплею Avatar: Frontiers of Pandora

Анонсована ще у 2017 році, наступна пригодницька гра з відкритим світом від розробників Far Cry 3 і франшизи The Division спочатку мала вийти разом із Avatar: The Way of Water – другою частиною науково-фантастичної серії Джеймса Кемерона, прем'єра якої відбулася в грудні 2022 року.

Однак Ubisoft відклала Avatar: Frontiers of Pandora минулого літа. Цей крок не супроводжувався новою датою випуску чи конкретним обґрунтуванням відстрочки, окрім розпливчастого пояснення про те, що проєкт просто не зможе вкластися в попередній термін.

Тепер один з геймерів знайшов кілька скриншотів ігрового процесу з Avatar: Frontiers of Pandora. На одному з цих кадрів зображена перестрілка від першої особи між керованим гравцем Na'vi та Mitsubishi MK-6 Amplified Mobility Platform.

Другий знайдений кадр із гри, здається, взяли із кат-сцени. Він зображує Na'vi на гірському банші. Окрім обіцянки про подальший витік відео геймплею, розробник даних також повідомив, що Avatar: Frontiers of Pandora, схоже, буде відтворюватися повністю від першої особи.