В сеть слили скриншоты геймплея Avatar: Frontiers of Pandora

Несколько скриншотов игрового процесса с Avatar: Frontiers of Pandora попали в Интернет неофициально благодаря одному упорному исследователю данных. Эта разработка появилась только через несколько дней после утечки некоторых бонусов к предзаказу игры.

Это может свидетельствовать о том, что предстоящая игра Massive Entertainment и Ubisoft достигает своего целевого окна выпуска, учитывая то, что расширенные заказы, очевидно, вскоре будут опубликованы.

Скриншоты геймплея Avatar: Frontiers of Pandora

Анонсированная еще в 2017 году следующая приключенческая игра с открытым миром от разработчиков Far Cry 3 и франшизы The Division сначала должна была выйти вместе с Avatar: The Way of Water – второй частью научно-фантастической серии Джеймса Кэмерона, премьера которой состоялась в декабре 2022 года.

Однако Ubisoft отложила Avatar: Frontiers of Pandora прошлым летом. Этот шаг не сопровождался новой датой выпуска или конкретным обоснованием отсрочки, кроме расплывчатого объяснения, что проект просто не сможет уложиться в предыдущие сроки.

Теперь один из геймеров нашел несколько скриншотов игрового процесса с Avatar: Frontiers of Pandora. На одном из этих кадров изображена перестрелка от первого лица между управляемым игроком Na'vi и Mitsubishi MK-6 Amplified Mobility Platform.

Второй найденный кадр по игре, кажется, взяли из кат-сцены. Он изображает Na'vi на горном банше. Кроме обещания о дальнейшей утечке видео геймплея, разработчик данных также сообщил, что Avatar: Frontiers of Pandora, похоже, будет воспроизводиться полностью от первого лица.