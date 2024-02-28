Після успіху серіалу "Аватар: Останній захисник" на Netflix оголошено про розробку відеогри

Netflix щойно випустив свій новий серіал "Аватар: Останній захисник" і звітує про мільйонні перегляди. Тим часом ігрові студії не сплять: поки не влігся шум, Maximum Entertainment оголосила, що гра за мотивами знаменитого аніме вже у розробці.

Що відомо

Деталей про цей проєкт наразі майже немає. Відомо, що це буде "багатокористувацька бойова відеогра", яку створюють "у рамках нового договору зі студією Paramount Game". Про розробку оголосили під час презентації переліку майбутніх проєктів студії, котра щойно об'єднала свої підрозділи.

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Компанія не каже, чи буде вона більше орієнтуватися на оригінальне аніме, чи на новий серіал від Netflix. Так само невідомий і сюжет (якщо він узагалі буде) – чи це буде знайома нам історія про Аанга або про Кору, або ж про іншого аватара минулого чи майбутнього. Цілком можливо, що це буде щось на кшталт файтингу, де вам потрібно побороти ворога в одиночному бою/місії, а не сюжетна кампанія.

Студія повідомила, що тестова версія гри буде доступна для бета-користувачів у 2025 році. Остаточний реліз ще не отримав дати.

Тут ви можете побачити всю презентацію компанії. Згадка про нову гру у Всесвіті "Аватара" починається на 12 хвилині та 38 секунді: відео

Maximum оголосила про нову назву та об'єднання своїх видавничих лейблів – Maximum Games, Modus Games, Just For Games та Merge Games, а також підрозділу розробки Modus Studios. Тепер усе це називається Maximum Entertainment.

Наразі компанія планує випустити 100 ігор для ПК та консолей, у тому числі 15 ігор на основі власної інтелектуальної власності. Окрім нового партнерства з Paramount Global щодо відеогри про Аватара, Maximum заявляє, що зосереджена на власній розробці "конкурентних файтингів, сервісів для живого спілкування та екшенів/пригодницьких тайтлів".