Мод зосереджений на покращенні поведінки NPC. Він додає елементи, які роблять взаємодію з NPC більш динамічною та цікавою.

Дивіться також Чому Activision заблокувала 6000 гравців Call of Duty

Які функції пропонує мод

Автор модифікації вважає, що повзунок складності в грі просто робить ворогів більш "м'якими". Це може псувати задоволення тим, хто любить більш реалістичні бої в грі. Щоб зробити речі складнішими, мод покращує поведінку NPC під час бою. Ось як описані функції:

NPC шукають укриття, щоб "втратити лінію видимості з вами, замість того, щоб чекати, поки ви в них вистрілите, перш ніж рухатися".

NPC рухаються більше, коли знаходяться в укритті, що робить їх важчою мішенню для пострілу.

Динамічний штучний інтелект: щойно вороги помітять, що ви потенційно можете вистрілити в них з поточного місця, вони перемістяться.

NPC провокують вас на брудні тактики. Додано 200 озвучених реакцій роздратованих NPC з використанням різноманітних реплік, на кшталт "Бийся зі мною як воїн!" або "Хто-небудь, вбийте цього клятого мага".

Тепер вороги почнуть бій, якщо побачать, що ви заряджаєте лук/магію поблизу і цілитеся в їхній бік, замість того, щоб завжди чекати, що ви вистрілите їм в обличчя першими.

Усе це корисно не тільки для лучників, але й для всіх видів дальньої атаки, включаючи магію. Тварини та істоти також підпадають під дію, а не лише людиноподібні NPC.

Демонстрація роботи мода: відео



Реалізація на 99% виконана за допомогою нативних умов рушія, що означає відсутність затримок скриптів, роздуття збережень або відкладених ефектів. Є невеликий скрипт для запуску нових бойових ліній, але це все. Нуль турбот з погляду продуктивності.

Мод також сумісний з усіма модами на бойові дії зі штучним інтелектом. Патчі не потрібні.