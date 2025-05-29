NAVI серед учасників PGL Wallachia Season 5

Організатори турніру PGL Wallachia Season 5 оприлюднили список команд, запрошених на п’ятий сезон змагань. До участі традиційно запрошено 16 складів, серед яких – українська команда Natus Vincere. Повний перелік був опублікований 27 травня на офіційному сайті турнірного оператора PGL, повідомляє 24 Канал з посиланням на NAVI.

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Участь у турнірі візьмуть такі колективи: BetBoom Team, Xtreme Gaming, Aurora Gaming, Virtus.pro, Team Liquid, Heroic, MOUZ, AVULUS, Team Spirit, OG, Tundra Esports, Nigma Galaxy, Natus Vincere, Wildcard, Gaimin Gladiators та All Gamers Global.

Неочікувано поза списком опинилися PARIVISION і Team Falcons – команди, які до цього неодноразово демонстрували хороші результати.

NAVI вже з'являлися на цьому турнірі у третьому сезоні. Команда не змогла добратися до фіналу, зайнявши 10 місце й заробивши 20 000 доларів.

У четвертому сезоні на турнір пробилися NAVI Junior. Команда виборола 7 місце, отримавши 40 000 доларів.

Що відомо про PGL Wallachia Season 5