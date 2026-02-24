Творець Kingdom Come Deliverance більше не робитиме відеоігри

Креативний директор та головний творець Kingdom Come Deliverance підтвердив чутки про те, що він на деякий час відпочине від створення відеоігор. Чим займеться розробник – у матеріалі.

Співзасновник компанії Warhorse Studios, Даніель Вавра, залишив посаду креативного директора і тепер займеться новою для себе діяльністю, повідомляє Dexerto.

Чим тепер займатиметься Даніель Вавра?

Як інформує чеське видання CzechCrunch, ветеран індустрії візьме паузу в розробці відеоігор аби присвятити свій час роботі над екранізаціїєю гри Kingdom Come Deliverance.

Студія прагне вивести франшизу за межі світу ігор та створити "сильну історію" для фільму чи серіалу, який водночас не відійшов би "задалеко" від настрою серії.

Ми вже деякий час віддаляємо бренд Kingdom Come від відеоігор. Досі ми займалися коміксами, концертами та туризмом, але фільм нас приваблює найбільше. Ось чому ми з Деном працюємо над тим, щоб вивести її на екрани. Вже навіть є чернетка сценарію,

– зазначив керівник студії Мартін Фривальдський.

Підтвердив свою нову роль і сам Даніель.

Зокрема, у притаманному йому стилі, розробник висміяв один із заголовків статті про свої нові обов'язки, зазначивши що "геймерський світ нарешті врятований від його контроверсійності".

Чим відомий Даніель Вавра?