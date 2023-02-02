Автори Dead Island 2 похвалилися системою "FLESH", що відповідає за криваву розправу над зомбі

Розробники Dead Island 2 в деталях розповіли про інноваційну систему процедурної генерації пошкоджень "FLESH", яка дозволяє нищити зомбі видовищніше, ніж будь-коли. Криваве відео – у матеріалі.

До виходу Dead Island 2 залишилося не так багато часу і розробники вирішили потішити шанувальників кадрами, що демонструють нову систему "розчленування" живих мерців.

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Індустрія встигла відпочити від колись вельми популярного жанру відеоігор про зомбі, а тому чимало геймерів не на жарт зацікавлені Dead Island 2 і нове відео тільки підкине хмизу у вогонь очікування.

Працівники Dambuster Studios, продемонстрували роботу системи процедурної генерації пошкоджень "FLESH", яка буквально дозволяє залишити від опонента криваве місиво.

У відео від Game Informer, старший програміст рендерингу Аарон Рідж та технічний арт-директор Ден Еванс-Лоус розповіли чого гравцям слід очікувати, коли вони зіткнуться із натовпами зомбі в Dead Island 2.

Детальніше про FLESH у Dead Island 2: відео

У ролику можна побачити систему "FLESH" в дії.

За словами Ріджа, саме завдяки їй гравці можуть продовжувати завдавати шкоди ворогам скільки завгодно із "відчуттям прогресу", адже кожен удар призводить до певних наслідків: від слідів на тілі до нутрощів та кінцівок, що летять врізнобіч.

На перший погляд, ця напрочуд кривава система ще й вельми реалістична, а значить точно має прийтись до смаку геймерам.

Dead Island 2 вийде 28 квітня для ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.