До выхода Dead Island 2 осталось не так много времени и разработчики решили порадовать поклонников кадрами, демонстрирующими новую систему "расчленения" живых мертвецов.

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Индустрия успела отдохнуть от некогда весьма популярного жанра видеоигр о зомби, а потому многие геймеры не на шутку заинтересованы Dead Island 2 и новое видео только подбросит хворост в огонь ожидания.

Работники Dambuster Studios продемонстрировали работу системы процедурной генерации повреждений "FLESH", которая буквально позволяет оставить от оппонента лишь кровавое месиво.

В видео от Game Informer, старший программист рендеринга Аарон Ридж и технический арт-директор Дэн Эванс-Лоус рассказали, чего игрокам следует ожидать, когда они столкнутся с толпами зомби в Dead Island 2.

Детальнее о FLESH в Dead Island 2: видео

В ролике можно увидеть систему "FLESH" в действии.

По словам Риджа, именно благодаря ей игроки могут продолжать наносить вред врагам сколько угодно с "ощущением прогресса", ведь каждый удар приводит к определенным последствиям: от следов на теле до внутренностей и конечностей летящих в разные стороны.

На первый взгляд, эта удивительно кровавая система еще и весьма реалистичная, а значит, точно должна прийтись по вкусу геймерам.

Заметьте, Dead Island 2 выйдет 28 апреля для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.