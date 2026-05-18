Автори Disco Elysium показали 12 хвилин Zero Parades – нової психоделічної RPG про шпигунів

Студія ZA/UM опублікувала нову демонстрацію Zero Parades: For Dead Spies – психоделічної шпигунської RPG, у якій поєднали детектив, нелінійні діалоги та кілька підходів до проходження.

Під час презентації розробники показали 12 хвилин геймплею Zero Parades: For Dead Spies та детальніше розповіли про ключові механіки майбутньої RPG, розповідає 24 Канал.

Про що буде Zero Parades: For Dead Spies?

Головною героїнею гри стане талановита шпигунка Хершел Уілк на прізвисько Каскад, яка повертається до міста Портофіро після важкого минулого та намагається зібрати свою стару команду.

За сюжетом Каскад має врятувати колишніх союзників або, як натякають автори, "знову спалити все дотла". У продемонстрованому епізоді героїня намагалася втекти від переслідувача, а розробники показали один із можливих варіантів розвитку подій.

Судячи з демонстрації, гра збереже характерний для Disco Elysium акцент на діалогах, виборах та внутрішніх конфліктах персонажів.

Окрему увагу ZA/UM приділила системі архетипів. У грі будуть доступні щонайменше три стилі розвитку персонажа:

кінетик,

харизматик,

аналітик.

На прикладі одного й того ж завдання студія продемонструвала, як різні архетипи впливають на проходження, діалоги та способи вирішення ситуацій.

Також під час шоу розкрили більше деталей про фракції, які діятимуть у світі Zero Parades: For Dead Spies. Розробники натякнули на масштабне політичне протистояння та складні стосунки між угрупованнями – один із ключових елементів, за який свого часу полюбили Disco Elysium.

Крім геймплею, презентація включала музичний кліп на пісню Cover the Moon у виконанні внутрішньоігрової суперзірки Ultra Violeta. Також ZA/UM анонсувала спеціальне Twitch-розширення, яке дозволить глядачам стежити за інформацією про персонажа та голосувати за вибір у діалогах під час стримів.

Коли вийде гра?

Реліз Zero Parades: For Dead Spies запланований на 21 травня для ПК у Steam, GOG та Epic Games Store. Вартість гри становитиме 40 доларів. Версія для PlayStation 5 має вийти до кінця 2026 року.

Що відомо про розробку Zero Parades: For Dead Spies?

Zero Parades: For Dead Spies стала першою великою грою ZA/UM після гучного успіху Disco Elysium та внутрішніх конфліктів у студії. Проєкт кілька років був відомий лише під кодовою назвою C4, а офіційно його представили лише у 2025 році. За словами розробників, нова гра не є прямим продовженням Disco Elysium і не пов'язана з нею спільним всесвітом, хоча використовує схожий підхід до оповіді та рольових механік.

Сценаристи Сіім "Kosmos" Сінамяе та Хані Уотсон (Honey Watson) пояснювали, що цього разу команда вирішила відійти від поліцейської тематики та зробити акцент на шпигунському трилері. На їхню думку, тема шпигунства краще підходить для морально неоднозначних рішень і системи вибору без чіткого поділу на "правильні" та "неправильні" дії.

Розробка проходила на тлі тривалих суперечок навколо ZA/UM. Після релізу Disco Elysium частина ключових авторів оригінальної гри, включно із засновником Робертом Курвіцом, покинула студію через корпоративний конфлікт. Через це Zero Parades стала однією з найобговорюваніших RPG останніх років – частина фанатів сприймає її як спадкоємця Disco Elysium, тоді як інші критикують студію через втрату оригінальної творчої команди.

Які механіки та особливості вже підтверджені?

Zero Parades: For Dead Spies залишиться RPG без традиційної бойової системи. Замість перестрілок та екшену гра зосередиться на діалогах, психології персонажа та перевірках навичок – саме ці елементи колись стали візитівкою Disco Elysium.

Під час проходження доведеться стежити не лише за характеристиками персонажа, а й за його психічним станом. У грі будуть окремі показники тривоги, виснаження та марення, які впливатимуть на події та поведінку героїні, пише Games Radar.