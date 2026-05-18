Во время презентации разработчики показали 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies и подробнее рассказали о ключевых механиках будущей RPG, рассказывает 24 Канал.

О чем будет Zero Parades: For Dead Spies?

Главной героиней игры станет талантливая шпионка Хершел Уилк по прозвищу Каскад, которая возвращается в город Портофиро после тяжелого прошлого и пытается собрать свою старую команду.

По сюжету Каскад должна спасти бывших союзников или, как намекают авторы, "снова сжечь все дотла". В продемонстрированном эпизоде героиня пыталась убежать от преследователя, а разработчики показали один из возможных вариантов развития событий.

Судя по демонстрации, игра сохранит характерный для Disco Elysium акцент на диалогах, выборах и внутренних конфликтах персонажей.

Отдельное внимание ZA/UM уделила системе архетипов. В игре будут доступны как минимум три стиля развития персонажа:

кинетик,

харизматик,

аналитик.

На примере одного и того же задания студия продемонстрировала, как различные архетипы влияют на прохождение, диалоги и способы решения ситуаций.

Также во время шоу раскрыли больше деталей о фракциях, которые будут действовать в мире Zero Parades: For Dead Spies. Разработчики намекнули на масштабное политическое противостояние и сложные отношения между группировками – один из ключевых элементов, за который в свое время полюбили Disco Elysium.

Помимо геймплея, презентация включала музыкальный клип на песню Cover the Moon в исполнении внутриигровой суперзвезды Ultra Violeta. Также ZA/UM анонсировала специальное Twitch-расширение, которое позволит зрителям следить за информацией о персонаже и голосовать за выбор в диалогах во время стримов.

Когда выйдет игра?

Релиз Zero Parades: For Dead Spies запланирован на 21 мая для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store. Стоимость игры будет составлять 40 долларов. Версия для PlayStation 5 должна выйти до конца 2026 года.

Что известно о разработке Zero Parades: For Dead Spies?

Zero Parades: For Dead Spies стала первой большой игрой ZA/UM после громкого успеха Disco Elysium и внутренних конфликтов в студии. Проект несколько лет был известен лишь под кодовым названием C4, а официально его представили лишь в 2025 году. По словам разработчиков, новая игра не является прямым продолжением Disco Elysium и не связана с ней общей вселенной, хотя использует похожий подход к повествованию и ролевым механикам.

Сценаристы Сиим "Kosmos" Синамяе и Хани Уотсон (Honey Watson) объясняли, что на этот раз команда решила отойти от полицейской тематики и сделать акцент на шпионском триллере. По их мнению, тема шпионажа лучше подходит для морально неоднозначных решений и системы выбора без четкого разделения на "правильные" и "неправильные" действия.

Разработка проходила на фоне длительных споров вокруг ZA/UM. После релиза Disco Elysium часть ключевых авторов оригинальной игры, включая основателя Роберта Курвица, покинула студию из-за корпоративного конфликта. Из-за этого Zero Parades стала одной из самых обсуждаемых RPG последних лет – часть фанатов воспринимает ее как наследника Disco Elysium, тогда как другие критикуют студию из-за потери оригинальной творческой команды.

Какие механики и особенности уже подтверждены?

Zero Parades: For Dead Spies останется RPG без традиционной боевой системы. Вместо перестрелок и экшена игра сосредоточится на диалогах, психологии персонажа и проверках навыков – именно эти элементы когда-то стали визитной карточкой Disco Elysium.

Во время прохождения придется следить не только за характеристиками персонажа, но и за его психическим состоянием. В игре будут отдельные показатели тревоги, истощения и бреда, которые будут влиять на события и поведение героини, пишет Games Radar.