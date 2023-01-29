Усе, що стосувалося розробки Forspoken, нової ААА рольової гри у відкритому світі від видавців Square Enix, було, м'яко кажучи, безладдям. Однак реліз приніс ще більше проблем, серед яких звинувачення в умисній брехні.

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Часто для релізних трейлерів розробники створюють пекшот з найкращими цитатами від різних критиків, які вже встигли виставити грі свою оцінку. У цьому немає нічого дивного і для геймерів цілком звично бачити подібний кадр.

Однак що робити, коли гра вийшла не такою захопливою як хотілося, а подібну секвенцію для відео все одно потрібно зробити? У Square Enix та Luminous Productions вирішили прибрехати, а точніше, зманіпулювати словами.

На це вказав користувач Тіктоку під ніком Derek Lieu, який розібрав релізний трейлер Forsepoken та виявив, що усі хвалебні цитати з нього так чи інакше вирвані з контексту.

Релізний трейлер Forspoken: відео

Геймер записав кожну фразу, знаходив її оригінальне джерело і читав її у контексті написаного. Майже в усіх випадках виявилося, що сенс дуже відрізнявся від того, як слова було подано в трейлері.

Наприклад, коротке "beautiful" (прекрасно) із грудневого попереднього огляду від порталу Distractify у контексті говорило не про те, що Forspoken є прекрасною, а про те, що вона лише мала "потенціал" бути "прекрасною сюжетною грою, яка буде чіпляти вас за живе з кожним новим розділом".

В іншому прикладі цитується слово "impressive" (вражаючий) від Game Informer. Тут проблема полягає в тому, що воно походить навіть не з огляду, а зі статті з описом трейлера ігрового процесу, показаного ще до релізу проєкту на Sony State of Play.

Розбір цитат в трейлері : відео

Отож, окрім релізу сирого продукту розробники та видавці ще й намагалися обвести геймерів навколо пальця, а тому Forspoken заслуговує на свої оцінки у 1.8/10 для версії ПК та 3.6/10 для PS5 (дані з порталу metacritic).