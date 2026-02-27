Автори Terminator 2D роблять гру за культовим мультфільмом "Володарі всесвіту"

Класичний мультсеріал 1980-х про Хі-Мена отримає нове ігрове втілення. Студія Bitmap Bureau разом із Limited Run Games готує олдскульний бойовик у дусі аркад минулого.

Проєкт уже має дату релізу та вийде одразу на кількох сучасних платформах, повідомляє IGN.

Чим здивує Dragon Pearl of Destruction?

Проєкт отримав назву He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Це кооперативний бойовик у стилі класичних beat ’em up, які були популярні в епоху аркадних автоматів. Гру вперше показали в серпні під час виставки Gamescom 2025, а тепер розробники підтвердили дату виходу – 28 квітня.

Реліз запланований для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch. Разом з анонсом команда представила трейлер, який робить ставку на ностальгію – знайомі образи, яскраві кольори та динамічний екшен у дусі 80-х.

Сюжет і персонажі

За сюжетом головний антагоніст Скелетор об'єднується з Івіл-Лін та знаходить могутній артефакт – Драконячу перлину руйнування. Її сила загрожує занурити планету Етернію у вічну темряву.

Гравцям запропонують узяти під контроль Хі-Мена, його сестру Ші-Ру, зброяра Дункана, Тілу та інших знайомих персонажів. Завдання класичне для серії – зупинити зло й урятувати рідний світ.

Геймплей у стилі аркад

Dragon Pearl of Destruction робить ставку на перевірену формулу: двовимірний екшен із можливістю локального кооперативу для двох гравців. Розробники обіцяють детальну піксельну графіку, що відсилає до естетики мультсеріалу 80-х.

Трейлер He-Man and the Masters of the Universe – дивіться відео:

Серед особливостей – можливість осідлати легендарного бойового кота Хі-Мена, що має додати різноманіття у проходження. Загалом гра виглядає як любовний лист до епохи, коли жанр beat ’em up був одним із символів домашніх консолей та аркадних залів.

Проєкт створюється у співпраці з компанією Mattel, яка володіє правами на франшизу "Володарі всесвіту". Судячи з підходу студії Bitmap Bureau, яка спеціалізується на сучасних іграх із ретро-душею, новинка орієнтована передусім на фанатів класики та тих, хто виріс на оригінальному серіалі.