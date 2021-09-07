Авторські права чи расизм: розробники World of Warcraft видалили з гри слово "зеленошкірий"

Нещодавно для відеогри World of Warcraft вийшло оновлення 9.1.5. Спершу геймери нічого особливого не помітили, але виявилося, що є одна дуже цікава зміна, яку розробники не анонсували.

Кілька тижнів тому ми розповідали про ковбоя з відеогри Overwatch, якого представники компанії Activision Blizzard вирішили перейменувати. Річ у тім, що він був названий на честь одного з розробників, але останній потрапив у дуже неприємний скандал, а тому змушений був покинути свою посаду.

Детальніше Скандальний ковбой: компанія Activision Blizzard перейменує персонажа з Overwatch

На цьому розробники з цієї компанії вирішили не зупинятися, а загалом зараз вони продовжують активно "чистити" свої відеоігри від різноманітних небажаних згадок (імена та прізвища звільнених співробітників). Щоправда, до таких видалених елементів дуже неочікувано потрапило й слово "зеленошкірий", яке використовував Данат Троллебой під час однієї розмови. До виходу патчу 9.1.5 він говорив наступне: "Геть з-перед очей, зеленошкірий". Але після виходу цього оновлення він перестав використовувати останнє слово.

Представники компанії Activision Blizzard поки ніяк цю ситуацію не коментували, а тому й недивно, що геймери вже почали самі шукати відповідь на це питання. Деякі користувачі вважають, що розробники змінили цю фразу через те, що в ній є потенційно расистський підтекст. А от противники цієї версії стверджують, що в такому разі вони мали б змінити цей вираз і на інших мовах, але цього розробники поки не зробили.

А тому деякі геймери припускають, що це може бути пов'язано з тим, що компанія Games Workshop зареєструвала авторські права на слово "зеленошкірий". Річ у тім, що так у всесвіті Warhammer називають расу орків. Можливо, Activision Blizzard просто не хоче порушувати авторські права. Щоправда, у будь-якому разі точну відповідь на це питання можуть дати лише представники цієї компанії.

Як змінилася фраза Даната Троллебоя: відео