Несколько недель назад мы рассказывали о ковбое из видеоигры Overwatch, которого представители компании Activision Blizzard решили переименовать. Дело в том, что он был назван в честь одного из разработчиков, но последний попал в очень неприятный скандал, а потому вынужден был покинуть свой пост.

Подробнее Скандальный ковбой: компания Activision Blizzard переименует персонажа с Overwatch

На этом разработчики из этой компании решили не останавливаться, а в целом сейчас они продолжают активно "чистить" свои видеоигры от различных нежелательных отсылок (имена и фамилии уволенных сотрудников). Правда, к таким удаленным элементам очень неожиданно попало и слово "зеленокожий", которое использовал Данат Троллебой во время одного разговора. До выхода патча 9.1.5 он говорил следующее: "Сгинь с моих глаз, зеленокожий". Но после выхода этого обновления он перестал использовать последнее слово.

Представители компании Activision Blizzard пока никак эту ситуацию не комментировали, а потому и неудивительно, что геймеры уже начали сами искать ответ на этот вопрос. Некоторые пользователи считают, что разработчики изменили эту фразу из-за того, что в ней есть потенциально расистский подтекст. А вот противники этой версии утверждают, что в таком случае они должны были бы изменить это выражение и на других языках, но этого разработчики пока не сделали.

Поэтому некоторые геймеры предполагают, что это может быть связано с тем, что компания Games Workshop зарегистрировала авторские права на слово "зеленокожий". Дело в том, что так во вселенной Warhammer называют расу орков. Возможно, Activision Blizzard просто не хочет нарушать авторские права. Правда, в любом случае точный ответ на этот вопрос могут дать только представители этой компании.

Как изменилась фраза Даната Троллебоя: видео