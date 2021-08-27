Наверное, все геймеры знают, что Activision Blizzard оказалась в центре громкого скандала. Если вкратце, то власти Калифорнии подали в суд на эту компанию, потому что получили немало жалоб от ее сотрудниц. Последние обвиняют некоторых своих коллег в сексуальных домогательствах, дискриминации и других проявлениях харассмента. Отдельные сотрудники этой компании даже успели уже покинуть свои должности, а одним из таких работников стал и Джесси Маккри.

Интересно Масштабы впечатляют: в сети появился новый трейлер игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Итак, Джесси Маккри – бывший сотрудник Activision Blizzard, который работал над различными дополнениями для World of Warcraft, а также над играми Diablo III и Diablo IV. Несколько недель назад он покинул эту компанию, а с тех пор геймеры начали активно давить на руководство Activision Blizzard. Дело в том, что еще в 2019 году одного из героев видеоигры Overwatch назвали в честь этого дизайнера. Речь идет о вымышленном ковбое Джесси Маккри.

Ковбой Джесси Маккри / Фото с твиттера Overwatch

Поклонники Overwatch решили бойкотировать этого виртуального героя. Большинство хотело, чтобы ему просто изменили имя и фамилию, правда, были и такие геймеры, которые настаивали на его удалении. Представители компании Activision Blizzard решили прислушаться к первой группе, хотя пока и неизвестно, как этот герой будет называться теперь.

Они отметили, что в будущем больше не собираются давать игровым персонажам имена и фамилии реальных людей. Также представители компании написали, что в сентябре планировали выпустить дополнение об этом ковбое, но теперь, к сожалению, вынуждены сместить его релиз на несколько месяцев.

Напоследок стоит отметить, что Activision Blizzard удалит и все остальные упоминания об этом разработчике, которые появлялись в ее играх. А также можно добавить, что она планирует удалить и все другие пасхалки, которые связаны с фигурантами этого скандала.