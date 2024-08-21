Новий лідер

Перше місце за кількістю влучань наразі займає Валерій “b1t” Ваховський. На його рахунку 159 влучних пострілів.

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Команда NAVI також звертає увагу на показник хедшотів за раунд, де статистика Валерія "перевищує всі очікування" – 0.53.

Загалом рейтинг такий:

b1t (Україна) – 159 хедшотів.

ropz (Естонія) – 125 хедшотів.

flameZ (Ізраїль) – 124 хедшоти.

Spinx (Ізраїль) – 117 хедшотів

mezii (Велика Британія) – 115 хедшотів.

За показником відсотка хедшотів учасник NAVI посів друге місце (69,4%), поступившись лише yuurih з бразильської команди FURIA, який виступив у двох матчах на IEM Cologne 2024.

Ще одне досягнення – кількість перших убивств у раунді. За результатами усіх пройдених турнірів b1t відкривав рахунок 41 раз, зайнявши за цим показником третє місце серед усіх гравців IEM Cologne 2024. Обігнали його лише flameZ (46) і jL з Литви (42 рази).

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