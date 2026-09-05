Хлопці подолали закриту кваліфікацію та гарантували собі поїздку до Китаю, здолавши у вирішальному матчі принципового суперника, інформує 24 Канал.

Тріумф, попри невдалий старт

Шлях українського колективу до цієї значущої перемоги виявився непростим, але надзвичайно видовищним. Закриту кваліфікацію на IEM Beijing 2026 провели в онлайн-форматі 2-4 вересня 2026 року, де команди боролися за всього дві путівки на LAN-частину змагань.

Спочатку команда під капітанством Андрія "npl" Кухарського зустрілася з маловідомим міксом без організації, де ледь не зазнала поразки у напруженій боротьбі. Проте цей тривожний дзвіночок лише мобілізував наших кіберспортсменів.

Після важкого старту українці продемонстрували неймовірну ігрову дисципліну та здобули три впевнені перемоги поспіль (2:1 DENDELE, 2:0 EYEBALLERS, 2:0 HOTU), не віддавши опонентам жодної мапи. Загалом у межах відбіркового турніру B8 зіграли чотири зустрічі, у яких поступилися лише на одній-єдиній карті.

У вирішальному ж поєдинку верхньої сітки українська п'ятірка зійшлася у протистоянні з російсько-білоруською Nuclear TigeRES. Фінальна дуель за пряму путівку на турнір тривала у форматі BO3 та завершилася сухим тріумфом B8 із рахунком 2:0.

Що відомо про IEM Bejing 2026?

Турнір Intel Extreme Masters Beijing 2026, який організовує відомий оператор ESL, отримав найвищий статус Valve Tier 1 та категорію S-Tier, інформує Liquipedia.

Престижне кіберспортивне свято проведуть у столиці Китаю, Пекіні, в період із 2 по 8 листопада 2026 року.

Загальний призовий фонд цього масштабного івенту вражає уяву та становить 1 мільйон 250 тисяч доларів. За ці величезні гроші та престижний кубок змагатимуться 16 найсильніших колективів з усього світу.

Організатори вже розкрили повний список учасників:

Falcons

FURIA

MOUZ

Legacy

Natus Vincere

G2

Aurora

9z

FaZe

The MongolZ

B8

BETBOOM

PARIVISION

Liquid

HEROIC

TYLOO

Вихід на IEM Beijing 2026 став величезним кроком уперед для B8 Esports. Попереду на них чекає тривала підготовка та протистояння з елітою світового Counter-Strike 2.