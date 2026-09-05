Хлопці подолали закриту кваліфікацію та гарантували собі поїздку до Китаю, здолавши у вирішальному матчі принципового суперника, інформує 24 Канал.

Тріумф, попри невдалий старт

Шлях українського колективу до цієї значущої перемоги виявився непростим, але надзвичайно видовищним. Закриту кваліфікацію на IEM Beijing 2026 провели в онлайн-форматі 2-4 вересня 2026 року, де команди боролися за всього дві путівки на LAN-частину змагань.

Спочатку команда під капітанством Андрія "npl" Кухарського зустрілася з маловідомим міксом без організації, де ледь не зазнала поразки у напруженій боротьбі. Проте цей тривожний дзвіночок лише мобілізував наших кіберспортсменів.

Після важкого старту українці продемонстрували неймовірну ігрову дисципліну та здобули три впевнені перемоги поспіль (2:1 DENDELE, 2:0 EYEBALLERS, 2:0 HOTU), не віддавши опонентам жодної мапи. Загалом у межах відбіркового турніру B8 зіграли чотири зустрічі, у яких поступилися лише на одній-єдиній карті.

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У вирішальному ж поєдинку верхньої сітки українська п'ятірка зійшлася у протистоянні з російсько-білоруською Nuclear TigeRES. Фінальна дуель за пряму путівку на турнір тривала у форматі BO3 та завершилася сухим тріумфом B8 із рахунком 2:0.

Що відомо про IEM Bejing 2026?

Турнір Intel Extreme Masters Beijing 2026, який організовує відомий оператор ESL, отримав найвищий статус Valve Tier 1 та категорію S-Tier, інформує Liquipedia.

Престижне кіберспортивне свято проведуть у столиці Китаю, Пекіні, в період із 2 по 8 листопада 2026 року.

Загальний призовий фонд цього масштабного івенту вражає уяву та становить 1 мільйон 250 тисяч доларів. За ці величезні гроші та престижний кубок змагатимуться 16 найсильніших колективів з усього світу.

Організатори вже розкрили повний список учасників:

  • Falcons
  • FURIA
  • MOUZ
  • Legacy
  • Natus Vincere
  • G2
  • Aurora
  • 9z
  • FaZe
  • The MongolZ
  • B8
  • BETBOOM
  • PARIVISION
  • Liquid
  • HEROIC
  • TYLOO

Вихід на IEM Beijing 2026 став величезним кроком уперед для B8 Esports. Попереду на них чекає тривала підготовка та протистояння з елітою світового Counter-Strike 2.