Хлопці подолали закриту кваліфікацію та гарантували собі поїздку до Китаю, здолавши у вирішальному матчі принципового суперника, інформує 24 Канал.
Тріумф, попри невдалий старт
Шлях українського колективу до цієї значущої перемоги виявився непростим, але надзвичайно видовищним. Закриту кваліфікацію на IEM Beijing 2026 провели в онлайн-форматі 2-4 вересня 2026 року, де команди боролися за всього дві путівки на LAN-частину змагань.
Спочатку команда під капітанством Андрія "npl" Кухарського зустрілася з маловідомим міксом без організації, де ледь не зазнала поразки у напруженій боротьбі. Проте цей тривожний дзвіночок лише мобілізував наших кіберспортсменів.
Після важкого старту українці продемонстрували неймовірну ігрову дисципліну та здобули три впевнені перемоги поспіль (2:1 DENDELE, 2:0 EYEBALLERS, 2:0 HOTU), не віддавши опонентам жодної мапи. Загалом у межах відбіркового турніру B8 зіграли чотири зустрічі, у яких поступилися лише на одній-єдиній карті.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У вирішальному ж поєдинку верхньої сітки українська п'ятірка зійшлася у протистоянні з російсько-білоруською Nuclear TigeRES. Фінальна дуель за пряму путівку на турнір тривала у форматі BO3 та завершилася сухим тріумфом B8 із рахунком 2:0.
Що відомо про IEM Bejing 2026?
Турнір Intel Extreme Masters Beijing 2026, який організовує відомий оператор ESL, отримав найвищий статус Valve Tier 1 та категорію S-Tier, інформує Liquipedia.
Престижне кіберспортивне свято проведуть у столиці Китаю, Пекіні, в період із 2 по 8 листопада 2026 року.
Загальний призовий фонд цього масштабного івенту вражає уяву та становить 1 мільйон 250 тисяч доларів. За ці величезні гроші та престижний кубок змагатимуться 16 найсильніших колективів з усього світу.
Організатори вже розкрили повний список учасників:
- Falcons
- FURIA
- MOUZ
- Legacy
- Natus Vincere
- G2
- Aurora
- 9z
- FaZe
- The MongolZ
- B8
- BETBOOM
- PARIVISION
- Liquid
- HEROIC
- TYLOO
Вихід на IEM Beijing 2026 став величезним кроком уперед для B8 Esports. Попереду на них чекає тривала підготовка та протистояння з елітою світового Counter-Strike 2.