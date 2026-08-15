Український Counter-Strike 2 знову гучно заявив про себе на світовій арені, інформує 24 Канал.

Сенсаційна перемога B8

Найгучнішою подією групового етапу став Чемпіонату світу з кіберспорту в дисципліні Counter-Strike 2 поки що став виступ команди B8, яка у напруженому поєдинку здолала четверту команду світу – Vitality.

Попри статус аутсайдерів, українці продемонстрували залізну витримку та тактичну гнучкість, завершивши серію BO3 з рахунком 2:1 та здолавши місцевий, французький колектив на домашньому турнірі.

Матч розпочався з поразки на мапі Mirage (12:16), проте B8 змогли перехопити ініціативу на непростій Inferno (13:11) і остаточно розгромили опонентів на вирішальній Dust2 з рахунком 13:4.

Ми дуже щасливі, тому що відчували свою гарну форму ще до початку турніру,

– прокоментував капітан B8 Андрій "npl" Кухарський для HLTV.

За його словами, команда провела якісні тренування, зокрема одну з практичних ігор саме проти Vitality на мапі Dust2, що суттєво допомогло підготуватися до вирішального раунду в цьому поєдинку.

Експерти відзначають, що український колектив справді ідеально прочитав стратегію капітана Vitality Дена "apEX" Мадесклера. Гравці B8 впевнено карали суперників за індивідуальні помилки, а молодий лідер команди npl завершив серію з вражаючим рейтингом 1,25.

Неймовірний раунд від B8: дивіться відео

Завдяки цій перемозі B8 не лише пройшли далі, а й піднялися з 21-го на 16-те місце у світовому рейтингу VRS, заробивши 48 додаткових очок.

Поки B8 святкували тріумф, інший український гранд, NAVI, також підтвердив свій статус одного з лідерів, розпочавши турнір із впевнених перемог в той час як їхня команда з Dota 2 тріумфувала на EPL Masters I.

Разом із турецькою командою FUT (колишніми NAVI Junior), яка вийшла у плей-оф вибивши MOUZ, українські колективи виглядають одними з лідерів серед команд, що змагатимуться за головний приз у 600 тисяч доларів у столиці Франції.

Плей-оф розпочнеться о 17:00 в середу, 19 серпня.