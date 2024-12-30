B8 не вдалося пробитися до основної стадії шанхайського "Мейджора", адже вони з тріском провалили RMR турнір. Вочевидь, команді були необхідні зміни й вони не забарилися, повідомляє 24 Канал.

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Оновлений склад готуватиметься до старту сезону

B8 попрощалися з Арсенієм Деревінським, відомим під ніком cptkurtka023⁠. На його місце організація придбала іншого українця – Артема "⁠kensizor" Капрана.

Останній виступав за команду відомого футболіста Євгена Коноплянки – kONO.

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У її лавах 18-річний кіберспортсмен мав середній рейтинг 1.22 з 1.15 KPRW та 119 DPRW на 143 картах у 2024 році.

На єдиному LAN-турнірі – IESF World Championship, гравець показав себе напрочуд добре, записавши у свій актив рейтинг 1.40.

Наступним змаганням для оновленого складу B8 стане закрита кваліфікація на BLAST Bounty Spring 2025, що розпочнеться вже 14 січня.