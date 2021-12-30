Розробники зі студії Guerrilla Games продовжують готувати свою аудиторію до релізу відеогри Horizon Forbidden West. Кілька днів тому вони розповідали порталу Game Informer про нового змієподібного робота, а вже сьогодні вирішили поділитися інформацією одразу про всіх.

До теми Електричний та отруйний: автори Horizon Forbidden West розповіли про нового робота

Rollerback

Робот, який дуже нагадує гігантського броненосця. У бою він може згортатися в клубок та котитися в бік своїх ворогів. Також цікаво, що він здатен не лише стріляти своєю лускою, а й повертати її назад за допомогою магнітів, що встановлені на його тілі.

Rollerback / Фото з сайту Game Informer

Burrower

Журналісти відзначили, що цей ворог схожий на видру або ласку. Рухається він дуже швидко, а також може рити тунелі та плавати. У бою використовує високочастотний звук, який здатен оглушити головну героїню.

Burrower / Фото з сайту Game Informer

Bristleback

Механічні створіння, які нагадують звичайних кабанів. Представники цього виду пересуваються стадами, а ресурси добувають за допомогою своїх ікл. Останні вони здатні використовувати в бою, щоправда, загалом це досить мирні роботи.

Bristleback / Фото з сайту Game Informer

Clamberjaw

Роботи, які дуже схожі на бабуїнів. Ці механічні примати спритні й агресивні, а також можуть залазити на дерева та інші вертикальні поверхні. Живуть групами, а загалом в їхньому арсеналі є чимало прийомів.

Clamberjaw / Фото з сайту Game Informer

Tremortusk

Журналісти назвали це створіння гібридом мамонта та бойового слона. Цей робот може похизуватися своєю бронею та чималою кількістю зброї, яку він використовує в бою. До речі, такими механічними тваринами будуть керувати представники одного племені.

Tremortusk / Фото з сайту Game Informer

Clawstrider

Механічні створіння, які нагадують велоцирапторів. Вони пересуваються групами, рухаються дуже швидко, а в бою можуть використовувати свої кігті та високочастотний звук, який здатен оглушити ворога. Цікаво, що цих роботів можна навіть осідлати.

Clawstrider / Фото з сайту Game Informer

Shellsnapper

Робот, який дуже схожий на гігантську черепаху. Представники цього виду живуть біля водойм, а також ретельно охороняють свою територію. У бою цей робот може кусатися та стріляти потужними струменями води. Також він може похизуватися дуже міцним панциром.

Shellsnapper / Фото з сайту Game Informer

Tideripper

Механічні тварини, які дуже нагадують плезіозаврів. Загалом це мирні роботи, які живуть у воді, а для добування ресурсів використовують фільтри. Автори відзначили, що в разі потреби (для самозахисту) вони можуть вибиратися й на сушу.

Tideripper​ / Фото з сайту Game Informer

Sunwing

Літаючі роботи, яких журналісти порівняли з птерозаврами. На їхніх крилах встановлені сонячні панелі, які вони використовують для накопичування енергії. Розробники відзначили, що до цих роботів дуже важко наблизитися, а особливо, коли вони перебувають в нерухомому стані.

Sunwing / Фото з сайту Game Informer

Нагадаємо, що реліз гри Horizon Forbidden West відбудеться 18 лютого 2022 року на PlayStation. Базове видання для PS4 коштує 1999 гривень, а для PS5 – 2299 гривень.