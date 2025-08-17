У бета-версії Battlefield 6 знайшли чудернацький баг, який суттєво впливає на точність стрільби, погіршуючи її за виконання певних умов.

Стример Shroud став першим хто помітив дивну неточність при стрільбі в беті нового шутера, а потому її дослідив та пояснив інший блогер, повідомляє 24 Канал з посиланням на його канал на YouTube.

В усьому винне "ковзання"?

Попри шалений успіх, бета-версія Battlefield 6 все-таки має кілька проблем, серед яких поява у грі читерів та дивний баг, який псує точність стрільби.

Першим запідозрив неладне стример Shroud і поділився спостереженням на трансляції, що спонукало ютубера TheXclusiveAce до подальшого "розслідування".

У висновку, контентмейкер виявив, що будь-яке переривання анімації "ковзання" (навмисне чи випадкове) може призвести до того, що гра помилково залишить гравця в стані руху, що серйозно зменшить рівень точності його стрільби.

Оскільки цей баг немає жодних інших візуальних проявів, то більшість "постраждалих" геймерів навіть не підозрювали про його існування та, ймовірно, грішили на себе через погану стрільбу.

Щоправда, виправити цей стан також доволі просто – потрібно всього лиш виконати повноцінне, безперервне "ковзання" і вуаля.

Ютубер висловив сподівання, що його "розслідування" допоможе розробникам Battlefield 6 виправити цю дивну помилку до релізу гри, який намічений на 10 жовтня 2025 року на PS5, Xbox Series X|S та ПК.