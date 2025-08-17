В бета-версии Battlefield 6 нашли странный баг, который существенно влияет на точность стрельбы, ухудшая ее при выполнении определенных условий.

Стример Shroud стал первым, кто заметил странную неточность при стрельбе в бете нового шутера, а потом ее исследовал и объяснил другой блогер, сообщает 24 Канал со ссылкой на его канал на YouTube.

Интересно Battlefield 6 ожидает невероятный успех – Предварительные заказы в Steam достигли рекордного уровня

Во всем виновато "скольжение"?

Несмотря на огромный успех, бета-версия Battlefield 6 все-таки имеет несколько проблем, среди которых появление в игре читеров и странный баг, который портит точность стрельбы.

Первым заподозрил неладное стример Shroud и поделился наблюдением на трансляции, что побудило ютубера TheXclusiveAce к дальнейшему "расследованию".

В заключении, контентмейкер обнаружил, что любое прерывание анимации "скольжения" (намеренное или случайное) может привести к тому, что игра ошибочно оставит игрока в состоянии движения, что серьезно уменьшит уровень точности его стрельбы.

Видео с расследованием – смотрите ролик

Поскольку этот баг не имеет никаких других визуальных проявлений, то большинство "пострадавших" геймеров даже не подозревали о его существовании и, вероятно, грешили на себя из-за плохой стрельбы.

Правда, исправить это состояние также довольно просто – нужно всего лишь выполнить полноценное, непрерывное "скольжение" и вуаля.

Ютубер выразил надежду, что его "расследование" поможет разработчикам Battlefield 6 исправить эту странную ошибку до релиза игры, который намечен на 10 октября 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.