Баги в іграх можуть бути руйнівною силою, яка знищує будь-яке задоволення від ігрового процесу, але інколи безневинні помилки навпаки лише веселять геймерів.

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Під таку класифікацію підходить ситуація в яку потрапив користувач Reddit під ніком pastadudde.

Геймер грав у хітову Hogwarts Legacy та випадково зумів перетворити свого персонажа на таку собі енергетичну кулю, яка досить сильно нагадує відомого синього їжака Соніка, коли той біжить чи котиться.

Трансформація виявилася перманентною, адже pastadudde зміг пересуватися світом гри та навіть був розпізнаний NPC у цій дивній формі.

Кумедна ситуація: дивитися відео

Як пояснив герой відео, баг став результатом спроби здійснити ухилення з одночасним використанням однієї з анімацій емоцій, які в гру додала модифікація Emote.

Цей кумедний випадок не лише насмішив чимало геймерів, але й показав труднощі створення модифікацій для великих і комплексних ігор, адже вони можуть викликати найнеочікуваніші баги.