Баг у Skyrim наділив гравця найнижчим рівнем красномовності в історії

Дивний баг у Skyrim призвів до того, що навичка красномовства гравця впала до від'ємного значення, що унеможливило базову перевірку розмов у грі.

У величезному світі Skyrim гравці звикли очікувати, що час від часу трапляються помилки (агов, це ж Bethesda). Однак нещодавно один гравець зіткнувся з вкрай незвичайною помилкою, інформує Games 24.

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Завдяки дивному багу мовленнєвий навик гравця різко обвалився до від'ємного значення, що фактично заблокувало виконання базових перевірок під час розмови. Красномовство в Skyrim має вирішальне значення для проходження перевірок під час розмов та обміну з торговцями. Хоча низький рівень цього скіла не заважає Довакіну виконати основний квест, він може призвести до кумедних ситуацій і значних ігрових труднощів.

Гравець NoAdministration1070 з рівнем красномовства -999975 зіткнувся з унікальною перешкодою у продовженні сюжетної лінії Dawnguard. Квест "Пророк", ключова частина цієї сюжетної лінії, вимагає або пройти перевірку "Переконати", або підкупити персонажа, на ім'я Кібелл, щоб він показав місцезнаходження жерця-метелика.

Враховуючи від'ємне значення навички "Красномовство", пройти перевірку "Переконати" було неможливо, а сума хабара через баг злетіла до абсурдних 20 мільйонів золотих.

Чому так могло статися?

Хоча точна причина багу залишається нез'ясованою, схоже, що він пов'язаний з переповненням цілого числа, що є поширеною проблемою в іграх, де статистика не призначена для обробки екстремальних значень. Таке переповнення може бути наслідком використання експлойтів, які тимчасово підвищують показники статистики за встановлені межі.

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У Skyrim гравці можуть досягти цього, маніпулюючи навичками чаклунства та алхімії для створення надмірно потужного спорядження.

Гравці, які зіткнулися з подібною проблемою, можуть вирішити її за допомогою консольних команд Skyrim або повернутися до попереднього збереження.