І справді, кожен, хто використовує Steam знайомий з такою проблемою, як некорисні і навіть сміттєві відгуки. Часто замість того, щоб залишати змістовний коментар, користувачі пишуть жарти, образи, або нерелевантні нісенітниці. Нова система Valve покликана вирішити цю проблему, інформує Games 24.

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Учасники форуму Reddit нещодавно виявили нову опцію фільтрації в системі відгуків Steam. На додаток до існуючих фільтрів ("Доречні", "Кумедні", "Корисні", "Останні"), користувачі помітили нову опцію під назвою "Використовувати нову систему корисності" в підменю "Відображення".



Нова система фільтрування відгуків в Steam / Фото з Reddit

Як це працює?

Цей новий фільтр надає пріоритет відгукам, які є одночасно релевантними і корисними, приховуючи гумористичні або провокаційні коментарі. При застосуванні система "корисності" приховує усі неінформативні відгуки, залишаючи тільки змістовні думки про ігри.

Ймовірно це працює на кшталт системи з фільтруваннями коментарів в X чи Facebook, коли користувач бачить лише релевантні повідомлення, а потенційний спам чи текст з образами приховується.

Цікаво, що "нова система допомоги", схоже, була випущена раніше запланованого терміну. Кнопка "Дізнатися більше" посилалася на неіснуючий пост у блозі Valve, що вказувало на те, що функція ще не була готова до повноцінного запуску. Отже, функцію було тимчасово вимкнено, але очікується, що незабаром її буде офіційно представлено користувачам.

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До речі, це не єдина нова функція, яку найближчим часом зможуть отримати геймери на платформі Steam. Valve вже деякий час тестує можливість запису кліпів. Ця функція, доступна через оболонку Steam у всіх іграх, дозволяє користувачам записувати кліпи без значного впливу на продуктивність системи. Valve анонсувала цю функцію наприкінці червня.