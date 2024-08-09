Фіни з Remedy Entertainment добре відомі своїми захопливими ігровими світами, як сучасним геймерам, так і любителям культової класики. Після роботи над Alan Wake 2, команда активно долучилася до проєктів Control 2 та ремейків Max Payne 1 & 2. Розробники поділилися свіжими новинами, щодо стану тайтлів.

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Control 2 в придатному до гри стані

Робота над Control 2 досягла значних успіхів. За словами творців, проєкт перебуває в стані "виробничої готовності". Тепер у гру можна грати, що є важливим етапом розробки.

Remedy заявили:

Команда розробників працює над збільшенням масштабу виробництва проекту.

Ремейк Max Payne 1 та 2 в повноцінній роботі

Довгоочікуваний ремейк Max Payne 1 і 2 створюється в партнерстві зі студією Rockstar. Проєкт перейшов зі стадії виробничої готовності на стадію повного виробництва.

Remedy підтвердили, що команда працює над версією гри, яку можна буде пройти від початку до кінця, що свідчить про значний прогрес у розробці цих класичних ігор.

Оновлення Project Condor та Alan Wake 2

Remedy також поділилися оновленнями свого проєкту під кодовою назвою Condor. Команда розробників створила кілька карт і різних типів місій, з постійним внутрішнім і обмеженим зовнішнім тестуванням для перевірки функцій і зворотного зв'язку.

Можна зробити висновок, що робота над грою теж просувається успішно, з активними фазами розробки та тестування.

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Крім того, останній реліз Remedy, Alan Wake 2, окупив більшу частину витрат на розробку та маркетинг.

Перше доповнення для Alan Wake 2 під назвою Night Springs вийшло в червні, а друге заплановане на кінець цього року.