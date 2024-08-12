И действительно, каждый, кто использует Steam знаком с такой проблемой, как бесполезные и даже мусорные отзывы. Часто вместо того, чтобы оставлять содержательный комментарий, пользователи пишут шутки, оскорбления, или нерелевантную ерунду. Новая система Valve призвана решить эту проблему, информирует Games 24.

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Участники форума Reddit недавно обнаружили новую опцию фильтрации в системе отзывов Steam. В дополнение к существующим фильтрам ("Уместные", "Забавные", "Полезные", "Последние"), пользователи заметили новую опцию под названием "Использовать новую систему полезности" в подменю "Отображение".



Новая система фильтрации отзывов в Steam / Фото с Reddit

Как это работает?

Этот новый фильтр предоставляет приоритет отзывам, которые являются одновременно релевантными и полезными, скрывая юмористические или провокационные комментарии. При применении система "полезности" скрывает все неинформативные отзывы, оставляя только содержательные мнения об играх.

Вероятно это работает вроде системы с фильтрацией комментариев в X или Facebook, когда пользователь видит только релевантные сообщения, а потенциальный спам или текст с оскорблениями скрывается.

Интересно, что "новая система помощи", похоже, была выпущена раньше запланированного срока. Кнопка "Узнать больше" ссылалась на несуществующий пост в блоге Valve, что указывало на то, что функция еще не была готова к полноценному запуску. Так что, функция была временно отключена, но ожидается, что вскоре она будет официально представлена пользователям.

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Кстати, это не единственная новая функция, которую в ближайшее время смогут получить геймеры на платформе Steam. Valve уже некоторое время тестирует возможность записи клипов. Эта функция, доступна через оболочку Steam во всех играх, позволяет пользователям записывать клипы без значительного влияния на производительность системы. Valve анонсировала эту функцию в конце июня.