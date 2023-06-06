Кумедний баг Skyrim змусив коня гравця повторити відомий танцювальний рух Майкла Джексона

Гравець Skyrim стикнувся з надзвичайно кумедним багом у культовій грі від Bethesda, що змусив його коня "стати" Майклом Джексоном. Цікаве відео – у матеріалі.

Іноді баги дратують геймерів і псують все враження від гри, а іноді стають її знаковою частиною та довгі роки після виходу проєкту веселять гравців, як от помилки зі Skyrim.

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Користувач Reddit під ніком Visionaira опублікував короткий фрагмент зі свого проходження Skyrim, на якому, його кінь, здається, виконує фірмовий рух Майкла Джексона – місячну ходу.

Подібність до відомого танцювального прийому очевидна, але насправді ж відбувається те, що кінь просто задкує, але анімація відтворює це так, ніби він прямує вперед.

Результатом стало кумедне відео, яке неабияк втішило чимало шанувальників як Skyrim, так і "короля попмузики".

Кумедне відео

У коментарях інші користувачі платформи проявили неймовірну креативність у жартах, навіть дійшовши до того, що змінили деякі тексти пісень Майкла Джексона, зокрема замінивши "Billie Jean" в однойменній пісні на слово "Dovahkiin".