Иногда баги раздражают геймеров и портят все впечатления от игры, а иногда становятся ее знаковой частью и долгие годы после выхода проекта веселят игроков, как ошибки со Skyrim.

Интересно Как видеоигры могут улучшить производительность в работе

Пользователь Reddit под ником Visionaira опубликовал короткий фрагмент из своего прохождения Skyrim, на котором его конь, кажется, выполняет фирменное движение Майкла Джексона – лунную походку.

Сходство с известным танцевальным приемом очевидно, но на самом же деле происходит то, что лошадь просто пятится, но анимация воспроизводит это так, будто она идет вперед.

Результатом стало забавное видео, которое обрадовало немало поклонников как Skyrim, так и "короля поп музыки".

Забавное видео

В комментариях другие пользователи платформы проявили невероятную креативность в шутках, даже дойдя до того, что изменили некоторые тексты песен Майкла Джексона, в частности заменив "Billie Jean" в одноименной песне на слово "Dovahkiin".