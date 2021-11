Баг, якому вже 20 років: геймер знайшов у ремастері GTA III недолік, який існував й в оригіналі

Цікавою знахідкою поділився у твітері геймер, який вирішив зіграти в ремастер Grand Theft Auto III. Він помітив, що в цій оновленій відеогрі є баг, який існував й в оригінальній версії.

Напевно, вже всі геймери знають, яким провальним вийшов реліз видання Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. А яскравим підтвердженням цього може слугувати його оцінка на агрегаторі рецензій Metacritic – 0,5 бала з 10 у версії для PC (понад 4 тисячі відгуків).

Загалом ці ремастери критикують майже за все, щоправда, особливо геймери відзначають баги та різноманітні технічні недоліки. Але найцікавіше у цій ситуації те, що в оновлених відеоіграх зараз можна знайти баги, які характерні для оригінальних проєктів. Саме такий дивний недолік й помітив користувач твітера з нікнеймом DarkwingDust69.

Отже, цей геймер вирішив зіграти в ремастер відеогри Grand Theft Auto III, а також перевірити, чи працює в ньому баг з назвою "Ghost Car Glitch". Для його активації потрібно здати своє авто на утилізацію, а потім сісти в нього, коли цей процес вже почався. Якщо зробити все правильно та вчасно, то автомобіль зможе їздити через текстури, а також збільшуватися.

Саме останнє й можна побачити на записі, яким поділився DarkwingDust69. Під час своєї поїздки він почав по черзі повертати своє авто вліво та вправо. Можна помітити, як його транспортний засіб починає збільшуватися, а в певний момент він вже навіть не поміщається на одній смузі. Загалом використовуючи цей метод можна збільшити невеликий автомобіль до розмірів вантажівки.

Варто відзначити, що користувачам мережі дуже сподобалося відео, яким поділився DarkwingDust69. Цей запис вже зібрав майже 2 мільйони переглядів у твітері. Також варто додати, що розробники з Grove Street Games поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Баг, який DarkwingDust69 знайшов у ремастері GTA III: відео

, що реліз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition відбувся 11 листопада на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. Версія цього видання для PC та PlayStation коштує 1799 гривень, а для Xbox та Switch – 60 доларів.