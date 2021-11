Баг, которому 20 лет: геймер нашел в ремастере GTA III недостаток, существовавший и в оригинале

Интересной находкой поделился в твиттере геймер, решивший сыграть в ремастер Grand Theft Auto III. Он заметил, что в этой обновленной видеоигре есть баг, существовавший и в оригинальной версии.

Наверное, уже все геймеры знают, каким провальным вышел релиз издания Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. А ярким подтверждением этого может служить его оценка на агрегаторе рецензий Metacritic – 0,5 балла из 10 в версии для PC (более 4 тысяч отзывов).

В целом эти ремастеры критикуют почти за все, правда, особенно геймеры отмечают баги и разнообразные технические недостатки. Но самое интересное в этой ситуации то, что в обновленных видеоиграх сейчас можно найти баги, которые характерны для оригинальных проектов. Именно такой странный недостаток и заметил пользователь твиттера с никнеймом DarkwingDust69.

Итак, этот геймер решил сыграть в ремастер видеоигры Grand Theft Auto III, а также проверить, работает ли в нем баг с названием "Ghost Car Glitch". Для его активации нужно сдать свой автомобиль на утилизацию, а затем сесть в него, когда этот процесс уже начался. Если сделать все правильно и вовремя, то автомобиль сможет ездить сквозь текстуры, а также увеличиваться.

Именно последнее и можно увидеть на записи, которой поделился DarkwingDust69. Во время своей поездки он начал по очереди поворачивать свой автомобиль влево и вправо. Можно заметить, как его транспортное средство начинает увеличиваться, а в определенный момент оно уже даже не помещается на одной полосе. В целом используя этот метод можно увеличить небольшой автомобиль до размеров грузовика.

Стоит отметить, что пользователям сети очень понравилось видео, которым поделился DarkwingDust69. Эта запись уже собрала почти 2 миллиона просмотров в твиттере. Также следует добавить, что разработчики из Grove Street Games пока никак эту ситуацию не комментировали.

Баг, который DarkwingDust69 нашел в ремастере GTA III: видео

, что релиз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition состоялся 11 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Версия этого издания для PC и PlayStation стоит 1799 гривен, а для Xbox и Switch – 60 долларов.