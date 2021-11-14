Наверное, все геймеры должны помнить, каким провальным был релиз ремастера культовой игры Warcraft III. У этой видеоигры сейчас 0,6 балла на агрегаторе рецензий Metacritic, а оценило этот проект более 30 тысяч игроков. Долгое время этот ремастер называли одним из самых плохих, правда, кажется, несколько дней назад у него появился очень достойный конкурент.

Актуально Бесплатные видеоигры в Epic Games Store и GOG: лучшие предложения за последнюю неделю

Речь идет о специальном издании под названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Наверное, многие знают, что его релиз прошел просто ужасно. В день выхода не работал официальный лаунчер, а затем разработчики еще и закрыли доступ к игре, потому что им нужно было удалить некоторые файлы, которые они случайно добавили в эти версии.

Понятно, что подобные технические проблемы вряд ли можно назвать катастрофическими. Правда, самое худшее произошло потом, когда все желающие смогли оценить GTA: The Trilogy на Metacritic. Оказалось, что таких геймеров немало, а самое главное, что все они очень недовольны качеством этого издания. На Metacritic в GTA: The Trilogy сейчас такие оценки (максимум 10 балов):

PC – 0,6 балла (почти 2 тысячи отзывов)

PlayStation 5 – 1 балл (800 отзывов)

PlayStation 4 – 0,8 балла (более 300 отзывов)

Xbox Series X – 0,6 балла (300 отзывов)

Xbox One – 0,5 балла (около 300 отзывов)

Nintendo Switch –0,6 балла (более 200 отзывов)

Стоит добавить, что от профильных изданий этот проект сейчас получает также не очень высокие оценки – максимум 70 баллов со 100.

В целом эти ремастеры критикуют почти за все, а также уже называют их худшими в истории игровой индустрии. По мнению геймеров, это главный провал 2021 года. Интересно, что некоторые игроки советуют не скачивать даже пиратскую версию этого издания. Геймеры критикуют GTA: The Trilogy за плохую оптимизацию и многочисленные баги, модели персонажей, качество графики, отсутствие оригинальной музыки, цензуру, а также за очень высокую цену. Напомним, что версия этого издания для PC и PlayStation стоит 1799 гривен, а для Xbox и Switch – 60 долларов.

Также геймеры критикуют Rockstar Games за то, что она удалила из всех магазинов оригинальные видеоигры. А еще игроки вспомнили, как летом эта компания закрыла доступ к большому количеству достойных фанатских модификаций. То есть выходит, что она предварительно сделала все для того, чтобы у этого издания не было конкурентов.

Напоследок стоит отметить, что представители Rockstar Games пока никак эту ситуацию не комментировали. Интересно будет посмотреть, как они планируют решить все эти проблемы. Наверное, в такой ситуации вряд ли можно обойтись без процедуры возврата средств.

Подборка багов из GTA: The Trilogy: видео