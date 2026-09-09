Marvel Rivals переробить Багряну відьму після скарг на її результати

Персонаж Багряної відьми в мережевому шутері Marvel Rivals тривалий час залишався одним із найслабших у грі. Гравці постійно скаржилися на її низьку ефективність у рейтингових матчах, тому розробники вирішили повністю переглянути її набір здібностей у десятому сезоні.

Нові механіки та масова атака

Протягом кількох сезонів Багряна відьма перебувала на самому дні системних рейтингів у категорії D. Вона ділила статус найгіршого персонажа завдавання шкоди разом із Дівчиною-білкою, Залізною людиною та Містером Фантастиком. Після того, як у дев'ятому сезоні автори успішно оновили Чорну Вдову, саме Багряна відьма залишилася головним кандидатом на масштабні зміни, пише TheGamer.

Ключовою зміною десятого сезону стане впровадження нової механіки під назвою "Мітки Хаосу". Багряна відьма зможе позначати супротивників за допомогою вміння "Темна печатка", а також нової здатності "Багряне закляття", яка випускає потужну ударну хвилю перед собою.

Основна атака персонажа тепер автоматично захоплюватиме всіх ворогів із міткою, що дозволить атакувати одразу кількох цілей одночасно. До того ж, атака по позначених противниках надаватиме героїні додатковий щит здоров'я, підвищуючи її живучість у запеклих сутичках.

Смертоносна суперздібність

Розробники також доопрацювали ультимативну здатність Багряної відьми, яку гравці раніше називали однією з найгірших у грі. Тепер щупальця, які виникають під час її активації, не тільки притягуватимуть та сповільнюватимуть ворогів, а й завдаватимуть їм шкоди ще до основного вибуху.

Гравці вже очікують, що такі зміни допоможуть героїні залишити список найслабших бійців і стати сильним вибором у рейтингових боях. Окрім того, десятий сезон гри стане особливим, адже розробники випускають лише одного нового героя, приділяючи більше уваги балансу існуючих персонажів.