Новые механики и массированная атака

На протяжении нескольких сезонов Багряная ведьма находилась на самом дне системных рейтингов в категории D. Она делила статус худшего персонажа по нанесению урона вместе с Девочкой-белкой, Железным человеком и Мистером Фантастиком. После того как в девятом сезоне авторы успешно обновили Черную Вдову, именно Багряная ведьма осталась главным кандидатом на масштабные изменения, пишет TheGamer.

Ключевым изменением десятого сезона станет внедрение новой механики под названием "Метки Хаоса". Алая ведьма сможет помечать противников с помощью умения "Темная печать", а также новой способности "Алое заклинание", которая выпускает мощную ударную волну перед собой.

Основная атака персонажа теперь будет автоматически захватывать всех врагов с меткой, что позволит атаковать сразу несколько целей одновременно. К тому же, атака по помеченным противникам будет давать героине дополнительный щит здоровья, повышая ее выживаемость в ожесточенных схватки.

Смертоносная суперспособность

Разработчики также доработали ультимативную способность Багряной ведьмы, которую игроки ранее называли одной из худших в игре. Теперь щупальца, появляющиеся при ее активации, будут не только притягивать и замедлять врагов, но и наносить им урон еще до основного взрыва.

Игроки уже надеются, что такие изменения помогут героине выйти из списка самых слабых бойцов и стать сильным выбором в рейтинговых боях. Кроме того, десятый сезон игры станет особенным, ведь разработчики выпускают только одного нового героя, уделяя больше внимания балансу существующих персонажей.