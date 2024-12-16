Стример став першим у світі, хто пройшов Balatro, досягши "справжньої кінцівки"

Вважалося, що картковий інді-хіт Balatro неможливо пройти, адже гра є нескінченним роуґ-лайком. Одначе, стримеру під ніком Nandre вдалося досягти справжньої кінцівки проєкту.

Завдяки унікальній суміші жанрів, Balatro стала однією з найкращих відеоігор 2024 року та серйозно претендувала на перемогу на TGA, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Стример "зламав" гру

Кілька днів тому стример Nandre повідомив на своїй сторінці у X (колишній твітер) про те, що побив "ліміт найвищих балів" у грі, але потім геймер зробив те, що вважалося неможливим.

Коли гравець подолав Ante 39, гра спродукувала чудернацький збій. Після дивних візуальних багів та неприємних звуків, перед Nandre постав так званий "екран смерті".

Вочевидь, геймер перевищив ліміт балів настільки, що гра просто не змогла функціонувати далі та зламалася, що і є її "справжньою кінцівкою".

Відео інциденту – дивіться відео

Цікаво, що така "кінцівка" є не лише в Balatro, а притаманна багатьом "нескінченним" іграм.

Навіть найвідомішу головоломку у світі – Tetris (у версії для NES), можна "пройти" лише подібним чином.