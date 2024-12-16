Благодаря уникальной смеси жанров, Balatro стала одной из лучших видеоигр 2024 года и серьезно претендовала на победу на TGA, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Стример "взломал" игру

Несколько дней назад стример Nandre сообщил на своей странице в X (бывший твитер) о том, что побил "лимит самых высоких баллов" в игре, но потом геймер сделал то, что считалось невозможным.

Когда игрок преодолел Ante 39, игра спродуцировала странный сбой. После странных визуальных багов и неприятных звуков, перед Nandre появился так называемый "экран смерти".

Очевидно, геймер превысил лимит баллов настолько, что игра просто не смогла функционировать дальше и сломалась, что и является ее "настоящей концовкой".

Видео инцидента – смотрите видео

Интересно, что такая "концовка" есть не только в Balatro, а присуща многим "бесконечным" играм.

Даже самую известную головоломку в мире – Tetris (в версии для NES), можно "пройти" только подобным образом.