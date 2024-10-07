Если у вас возникло дежавю, то не беспокойтесь, мы все объясним.

К теме 13-летний геймер стал первым в мире, кто "прошел" легендарный Tetris

Геймер стал первым кому удалось достичь "настоящего" финала Тетриса

Почти год назад 13-летний Уиллис Гибсон уже остался в истории, как "первый в мире" геймер, прошедший легендарную головоломку, но это оказалось лишь разминкой.

Тогда Blue Scutti достиг 157 уровня, на котором код игры становится настолько нестабильным, что она выходит из строя – это долгое время считалось единственным возможным окончанием Тетриса. Но всегда существовал еще один, чисто теоретический способ.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Фанаты игры считали, что если каким-то образом избежать сбоя и добраться до 255 уровня – игра закончится и начнется с самого начала.

Этот процесс назвали "Rebirth" ("Возрождение") и он является настоящей концовкой головоломки, которая, впрочем, считалась невозможной без вмешательства искусственного интеллекта или каких-либо сторонних программ.

Так было до сих пор, пока стример и профессиональный игрок в Tetris Майкл Артиага, более известный под ником dogplayingtetris, не стал первым человеком в мире, которому удалось полностью пройти версию игры для NES без использования ИИ.

Момент неожиданного триумфа – смотрите видео

Геймер и сам не ожидал, что ему покорится это грандиозное достижение, что ярко видно по его реакции.

Кроме того, dogplayingtetris не остановился просто достигнув "Возрождения", а продолжал играть пока уже во втором круге не дошел до 91 уровня. То есть в целом Майкл прошел 346 уровней игры за один сеанс, что является просто удивительным достижением.