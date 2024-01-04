Мало кто задумывается над тем, что было время, когда большинство видеоигр не имели концовок.
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Такие проекты как культовая головоломка Tetris были задуманы таким образом, чтобы в них можно было играть целую вечность, ну или пока игрок не проиграет.
Однако один юный ценитель Тетриса попал в историю видеоигр благодаря тому, что не только побил несколько рекордов в NES версии игры, но сумел первым в мире "завершить" ее.
Уиллису Гибсону, он же Blue Scuti, всего 13 лет, но он уже профессионально играет в Тетрис. У молодого человека есть канал на YouTube, на котором он рассказывает об игре и демонстрирует собственные навыки, достигая максимальных уровней и устанавливая рекорды.
Интервью с рекордсменом / ClassicTetris – смотреть видео
Историческим стало новое видео юноши, в котором Blue Scuti "победил" NES Tetris, вызвав аварийное завершение игры, возможное только при определенных условиях.
Для этого парень дошел до адски сложного 157-го уровня, где игра просто прекращает работать из-за сбоя в коде и сделал это первым в мире за всю историю Тетриса.
Учитывая столь юный возраст геймера, можно лишь предположить какие еще нереальные рекорды покорятся ему в будущем.